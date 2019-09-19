Во сколько играют «Базель» — «Краснодар», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 19 сентября, в матче группового этапа Лиги Европы встретятся «Базель» и «Краснодар». Начало — в 19:55 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77.
«Клубы, которые всерьёз рассчитывали на групповую стадию Лиги чемпионов, обязаны претендовать на попадание в плей-офф Лиги Европы. Если смотреть котировки аналитиков, то можно получить впечатление о примерном равенстве «Базеля» и «Краснодара». Коэффициент на хозяев прилично ниже, чем на «быков», но перекос котировок в пользу швейцарцев обусловлен местом проведения матча.
Зато по одному не самому очевидному показателю российский клуб далеко впереди. По стоимости состава «Краснодар» оценивается практически втрое дороже «Базеля». Команда Марселя Коллера лидирует у себя в Суперлиге, но и «быки» сейчас занимают первую строчку в РПЛ. Уровень высшего российского футбольного дивизиона заметно превосходит швейцарский, что наглядно видно в таблице коэффициентов УЕФА.
Букмекеры позволяют проверить индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77. Такой шанс нельзя упускать. «Базель» даже в Суперлиге пропустил семь мячей в шести матчах, а от клуба «ЛАСК» парни Марселя Коллера получили пять оплеух в двух встречах. «Быки» сейчас в великолепной форме и готовы разрывать любую оборону.
Да, у «Базеля» было удачное противостояние с ПСВ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, но даже там швейцарцы пропустили в сумме три гола за пару матчей. При поддержке трибун команда Марселя Коллера сосредоточится на атакующих действиях, а «Краснодар» старается искать счастья у чужих ворот независимо от статуса и уровня соперника».
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