«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на Лигу Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.88.
«ЦСКА готовится к очень трудному выездному матчу в Лиге Европы. Во-первых, это начало, во-вторых, выездная игра, в-третьих, в команде Виктора Гончаренко громадное число травмированных, и особенно тревожит состояние оборонительной линии, где уже давно не играют Васин, Набабкин и Щенников, чуть ранее выпал Шарлия, а в последнем туре травмировался новичок Гогуа. В общем, проблем ворох, и, возможно, наставнику «армейцев» придётся отойти от привычной схемы в три центральных защитника. Тем более квалификация соперника вроде бы позволяет сыграть в непривычной манере.
У нас не так много информации о «Лудогорце», но можно отметить, что в квалификации Лиги Европы были трудности и матчах с исландским «Велюром», и в играх со словенским «Марибором». Да, этот клуб лидирует в чемпионате Болгарии, в девяти матчах пропустил всего четыре мяча, но не думаю, что этот факт как-то особенно раскрывает его потенциал. Скорее ставка будет на своё поле и желание не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками.
ЦСКА вполне может с этим совладать. Да, «армейцам» вновь придётся играть в непривычном сочетании, кто-то, возможно, выйдет на необычной для себя позиции, но, думается, опыт и стремление ЦСКА окажутся весомее эмоций хозяев. А с учётом всех трудностей Гончаренко и компания наверняка будут плясать от печки.
Поэтому мой прогноз на матч «Лудогорец» — ЦСКА — «армейцы» с нулём. Уверен, «армейцам» по силам как минимум не проиграть», — сказал Аксёнов.
- 19 сентября 2019
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