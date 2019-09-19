«Вулверхэмптон» — «Брага»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Брага».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.00.



«Португальцы нам прекрасно знакомы. «Вулверхэмптон» знаком гораздо хуже, но удивительным образом «волки» в этом сезоне играют в футбол исторически нетипичный. В Англии, хоть и идут на дне таблицы, все равно отличились довольно много, забивая практически в каждом матче.



Мне кажется, это обстоятельство вместе с тем, что в Лиге Европы «Вулверхэмптон» смотрится достойно, дает основание, во-первых, играть на верх — что будет более 2,5 гола, во-вторых, что «волки» выиграют. Эта ставка мне тоже кажется интересной, несмотря на успехи «Браги» в еврокубках в последнее время. Ну и попробую поставить на первый гол «Вулверхэмптона» и на верховую игру».



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