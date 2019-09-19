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«Динамо» М – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

«Динамо» М – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М – СКА.

Ставка: победа СКА в основное время матча за 1.80.

«В этом матче СКА для меня фаворит. Правда, некоторые игры они провели неудачно. В матче против московского «Динамо», я думаю, СКА победит, даже несмотря на то, что матч пройдёт в Москве.

СКА ещё не набрал оптимальную форму, отсюда и нет стабильности в результатах. Но, я полагаю, они постепенно будут повышать уровень игры. Сейчас у команды Алексея Кудашова две победы подряд над «Йокеритом» и «Сочи», и вполне вероятно, что они продолжат побеждать. На игру СКА может немного повлиять отсутствие шведского вратаря Магнуса Хелльберга, но я думаю, что на итоговом счёте это не скажется. СКА внимательно сыграет в обороне, и в контратаках они добьются результата.

Сложно говорить о причинах не очень удачного старта «Динамо», но они тоже должны улучшить результаты. В последней игре они уже смогли выиграть на домашнем льду у «Адмирала», прервав серию поражений.

Думаю, что мы не увидим большого количества заброшенных шайб, потому что обе команды пока не играют результативно в атаке. Так что, ожидаю счёт примерно 3:1 в пользу СКА», — сказал Вуйтек.

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