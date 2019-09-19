Лига чемпионов сезона-2019/20, кто победит, ставки на фаворитов турнира
В Лиге чемпионов сезона-2019/20 уже состоялся 1-й тур группового этапа, по итогам которого букмекеры внесли изменения в свои котировки относительно главных претендентов на победу в турнире.
В настоящий момент эксперты склоняются к триумфу «Манчестер Сити». Поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно за 4.3, что соответствует 23% вероятности. Ниже аналитики оценивают шансы «Барселоны» (6.0), «Ливерпуля» (7.5) и «ПСЖ» (8.0).
Букмекеры не верят в финалиста прошлого сезона «Тоттенхэм Хотспур». На победу «шпор» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов установлен коэффициент 24.0. Виктория самого титулованного клуба турнира мадридского «Реала» доступна за 12.0.
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