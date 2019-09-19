«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: минимум 2 шайбы в 1-м периоде за 2.30.



«Авангард» проиграл в Екатеринбурге. Команда боролась и отыгрывалась, но пропускала слишком лёгкие голы, на мой взгляд. Первую шайбу омичи пропустили, когда были в большинстве. Это никуда не годится, потом они пропустили, когда были в меньшинстве. То есть «Авангард» позволяет себе нарушать правила, хватать удаления. «Автомобилист» за это наказывал. «Автомобилист» пока не проигрывает, а вот об «Авангарде» этого не скажешь.



Самая большая проблема «Авангарда» — это травмированные. Пять игроков основного состава выбыли. Причём вылетают лидеры. Выбыл капитан Емелин, получил травму помощник капитана Широков. Всё это подкашивает «Авангард». Во-вторых, плохая игра в обороне. В-третьих, критика вратаря. Боб Хартли в открытую говорит об Игоре Бобкове, о том, что он не выручает, и на матч с «Автомобилистом» ставит Судницына.



Не знаю, кто будет играть против «Салават Юлаева», может быть и Бобков, но у «Авангарда» проблемы с тылами и травмами, при этом атака выглядит хорошо и команда умеет забивать.



«Салават Юлаев» — команда чудная. Мне нравится, как работает Цулыгин. Кстати, «Салават» — финалист Восточной конференции, поэтому мы увидим ремикс полуфинала плей-офф прошлого сезона. Но «Салават» позволял себе, играя дома с «Куньлунем», дважды отыгрываться. Всё время приходилось догонять, причём команда не так много и бросает, а вот «Авангард» в прошлом матче нанёс 44 броска. У «Салавата» не больше 30, но команда реально забивает. Приехал Сошников из НХЛ, где ему не давали раскрыться, и не будем забывать о легионерах.



Мне кажется, что не стоит ставить на победу одной из команд. На сайте «Фонбета» даже дают одинаковый коэффициент что на победу «Салавата», что на победу «Авангарда».



Предлагаю ставить на количество шайб. Мне нравится кэф на «Фонбете» на то, что в первом периоде будет заброшено больше 1,5 шайбы. Команды хорошо играют в атаке, поэтому мы увидим немало шайб, мне так кажется. Запираться в обороне не будут, тем более что они не умеют это делать идеально», — сказал Лысенков.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Метсола отомстит за финал Востока «Ястребы» оставили много сил в Екатеринбурге, а возможностей для ротации нет из-за травм.