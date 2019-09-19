Эксперты назвали ставки россиян на матч «Базель» — «Краснодар» в Лиге Европы

Матч группового этапа Лиги Европы «Базель» — «Краснодар» начнётся сегодня, 19 сентября, в 19:55 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
52% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу краснодарцев, 40% — на «Базель», и 8% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 95% объёма рынка при коэффициенте 1.77. 5% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.05).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Краснодара». На этот исход поставлено 36% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех хозяев поля (28%), на то, что швейцарцы смогут забить (14%), на как минимум 2 гола в матче (14%), и на то, что команды на двоих забьют минимум 3 мяча (8%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 290 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Краснодар» победит с форой (+1), с коэффициентом 1.30. Средняя сумма ставки на игру — 270 рублей.
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