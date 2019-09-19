«Базель» – «Краснодар»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

«Краснодар» сыграет свой первый матч в Лиге Европы-2019/20 сегодня, 19 сентября. Соперник – «Базель». Начало встречи запланировано на 19:55 мск.
Такой шанс упускать нельзя. «Базель» даже в Суперлиге пропустил семь мячей в шести матчах, а от клуба «ЛАСК» парни Марселя Коллера получили пять оплеух в двух встречах. «Быки» в великолепной форме и готовы разорвать любую оборону.
У «Базеля» было удачное противостояние с ПСВ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, но даже там швейцарцы пропустили в сумме три гола за пару матчей. При поддержке трибун команда Марселя Коллера сосредоточится на атаке. «Краснодар» же ищет счастья у чужих ворот независимо от статуса соперника. Ари восстановился и отличился в двух турах подряд, полузащита постепенно сыгрывается, молодые Сулейманов и Игнатьев бьются за место в составе, поэтому выбор созидателей у «быков» потрясающий. В индивидуальном мастерстве «Краснодар» значительно сильнее.
Ставка на индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 за 1.77 выгодна. Один гол «быков» гарантирует возврат, а уже два принесут прибыль. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10 000 рублей!
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