Эксперты оценили шансы ЦСКА и «Краснодара» забить друг другу по пять голов

В первом туре группового этапа Лиги Европы обе оставшиеся в турнире российские команды крайне неудачно сыграли в своих поединках. В Швейцарии «Краснодар» разгромно уступил «Базелю» со счётом 0:5, а в Болгарии ЦСКА проиграл 1:5 «Лудогорцу».

22 сентября в рамках 10-го тура РПЛ ЦСКА на своём поле встретится с «Краснодаром». По мнению экспертов, существуют крошечные шансы на повторение чудовищных действий в обороне в исполнении обоих коллективов. Букмекеры предлагают поставить на точный счёт 5:5 с коэффициентом 201.0, что соответствует 0,5% вероятности.

Напомним, на данный момент «Краснодар» с 20 очками делит первую строчку в РПЛ с «Зенитом» и «Ростовом». У ЦСКА 19 баллов и промежуточная четвёртая позиция.

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