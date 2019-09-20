«Уфа» – «Спартак»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Уфа» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Уфа» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.15.
«Уфа» Вадима Евсеева традиционно очень неудобный соперник. Если даже посмотреть на то, как «Спартак» играет в самой Уфе хоть при Евсееве или при Кириченко, можно увидеть не лучшую для москвичей тенденцию. В последнее время спартаковцы много проигрывают и допустили уже четыре поражения подряд. Критикуют Олега Кононова. В то же время команда Евсеева потихонечку поднимается, добывая очки в играх с московскими клубами, и лихо победила «Зенит».
Учитывая, что Вадим Евсеев идеальный мотиватор для такого соперника, как «Спартак», мне кажется, что «Уфа» не проиграет. Поэтому я предлагаю «1Х и тотал меньше 2,5» в одной ставке. Потому что играть на синтетике очень неудобно и это всегда сказывается на результатах больших клубов. Поэтому мой прогноз — «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Нагучев.
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