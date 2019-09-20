«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Трактор».
Ставка: победа «Барыса» с форой (-1) за 2.05.
«Сегодня мы пристально смотрим на матч «Барыс» — «Трактор», пытаясь определить в нём будущего победителя, и победитель этот находится достаточно легко.
Нам не поможет статистика личных встреч – там сплошное равенство. Нам не поможет текущая турнирная таблица, поскольку в данном случае она не играет никакой роли. На первое место выходит один небольшой факт: челябинцы проводят восьмой выездной матч подряд. Вдумайтесь: восьмой.
В своё время мне довелось участвовать в четырёхматчевых выездах команд. Это был уральский выезд «Спартака» Николая Дмитриевича Соловьёва и дальневосточный выезд нижегородского «Торпедо» Петериса Скудры. Несмотря на то что условия были шикарными, отели лучшие в городе, шведский стол, свои чартеры, а у тогдашнего «Спартака» вдобавок личный самолёт министра МЧС Шойгу, уже к четвёртому матчу хоккеисты всё равно опустошались. Не физически, они выхолащивались эмоционально, и у них не было энергетической подпитки для восстановления. К последнему матчу выездной серии главенствовала только одна мысль: побыстрее закончить эту волынку – и домой. И наплевать на результат вместе с премиями за победу, если они там полагаются.
Тогда последний матч был четвёртым, сейчас «Трактор» будет играть восьмой. Ну ладно, в КХЛ такие выездные серии не новость. Но обычно они как-то разбиваются календарём. То есть слетали на четыре игры, прилетели домой, два-три дня дух перевели, полетели на следующие четыре. А тут восемь матчей одним глотком за 13 дней, причём все предыдущие игры были спаренными.
Именно этот факт и не даёт возможности считать «Трактор» в его текущем состоянии реальным соперником «Барысу». Как Скудра будет поднимать своих парней на восьмую подряд выездную игру менее чем за две недели, я не знаю, но знаю, что это практически невозможно. Именно поэтому я практически уверен, что в матче «Барыс» — «Трактор» победят хозяева, сделают это уверенно, без особых проблем, в основное время, с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.
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