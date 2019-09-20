«Локомотив» – «Витязь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Витязь».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.70.



«Локомотив» постепенно набирает форму, поэтому на домашней арене они должны добиваться положительного результата. Правда, соперником в этом матче будет «Витязь», который на старте сезона удивляет и, например, уже обыгрывал «Металлург» и московское «Динамо».



В этом матче я за «Локомотив» и считаю, что они выиграют. Хотя им, конечно, придётся очень тяжело, так как «Витязь» играет очень хорошо. У «Локомотива» улучшается игра, они входят в сезон. Команда Крэйга Мактавиша после двух поражений на старте сезона исправила положение в лучшую сторону. И на глазах у своих болельщиков в этом матче они не должны потерять очки.



Не жду много шайб в предстоящем матче, потому что у «Витязя» очень хорошая оборона, и они мало пропускают в этом сезоне, а «Локомотив» пока не показывает высокой результативности. «Локомотив» победит, но будет упорная игра, в которой забьют мало голов», — сказал Вуйтек.

«Локомотив» — «Витязь». Прогноз: лидер Запада устроит шоу в Ярославле «Локомотив» в пяти матчах из шести забивал и пропускал как минимум дважды.