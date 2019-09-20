«Уфа» – «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на игру 10-го тура РПЛ

Известный комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Уфа» – «Спартак» в 10-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Спартак» забьет как минимум 2 мяча за 2.54.
«Мне опять приходиться отвечать за «Спартак». Неудачные были ставки на предыдущие матчи. Кто мог предположить, что даже забив «Уралу» в самом начале встречи, имея гигантский перевес по ходу первого тайма, «Спартак» после перерыва не сумеет довести дело до конца, не сумеет даже забить и проиграет? Что будет дальше?
Я не хотел бы хоронить всяческие надежды «Спартака» на работу с нынешним составом и нынешним тренером. Хотя, претензий к Олегу Кононову очень много и все претензии справедливые: замены не совсем своевременные, выбор состава не всегда очевидный. То, что Шюррле играл 90 минут, например в матче с «Уралом», мне кажется нонсенсом. Шюррле должен был быть в какой-то момент заменен. Это было бы логично. Просто показать, что тренер отслеживает состояние самого игрока и преподнести игроку какой-то небольшой урок.
Тем не менее, я продолжаю гнуть свою линию и продолжу говорить, что «Спартак» не должен оставаться без забитых мячей. «Спартак» умеет играть в атаке и качество футболистов и связок, конечно, должно сработать. Бакаев заслуживает того, чтобы забивать. Тиль тоже заслуживает большего. Шюррле не может постоянно мазать мимо ворот. Помните, например, ответную игру с «Брагой»? В любом случае для Шюррле все складывается не лучшим образом, а мастерство у него есть.
Исходя из привычного подхода догона в ставках, буду играть голы «Спартака». Букмекеры уже устали ждать голов. За «Спартак» больше полутора голов предлагают, чуть ли не тройку. Нельзя этим не воспользоваться. Мой прогноз: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 голов», — сказал Шмурнов.
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