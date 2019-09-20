«Осасуна» – «Бетис»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 5-го тура Примеры «Осасуна» – «Бетис».



Ставка: обе забьют — нет за 1.98.



«Осасуна» дома — это монстр. У них очень крепкая команда, но я думаю, в этом матче сложится так, что хотя бы одна из команд не сможет забить. Ожидаю закрытой игры, и даже если кто-то забьёт, то отыграться будет очень тяжело. «Бетис» в прошлом туре играл против «Хетафе», и они практически весь матч играли вдесятером. Стоит признать, что у «Бетиса» есть проблемы с выходом в атаку.



Я склоняюсь к тому, что «Осасуна» всё-таки фаворит этого матча. На поле «Осасуны» чёрт ногу сломит. У них самый сложный стадион в Испании для игры на выезде, даже если учитывать «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу». Если брать победителя, то им, скорее всего, станет «Осасуна».



В недавнем домашнем матче «Осасуна» сыграла в результативную ничью с «Барселоной» (2:2). Но не надо забывать, что это играла всё-таки «Барселона», которая умеет вскрывать оборону противника, а также «сине-гранатовые» дают играть. Плюс в той встрече «Осасуне» помог быстрый гол, а с «Бетисом» будет немного другая история. «Бетис» наверняка не даст «Осасуне» проявить свои лучшие качества, то есть быстрые атаки. Это «Барселона» играет всегда в одном стиле, а «Бетис» может подстроиться под соперника», — сказал Радимов.



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