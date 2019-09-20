«Уфа» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на встречу 10-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Уфа» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.15.
«Легко «Спартаку» точно не будет. Ему сейчас ни с кем легко не бывает. Для Евсеева это принципиальный матч, важно отнять очки. Да и любой футболист «Уфы» этого хочет.
«Спартак» сейчас не в порядке, мягко говоря. Плюс в Уфе искусственное поле, где «Уфа» крайне редко проигрывает. А на всех лидеров она настраивается просто потрясающе. «Зенит» уже обыграли, дали бой «Краснодару».
«Спартаку» мешает и сумасшедшая истерия вокруг команды, клуба. Ну и команда сырая, много новичков, изменяются принципы игры. Простым этот матч для «Спартака» не может быть априори. К тому же и в прошлых сезона не раз здесь красно-белые проигрывали. Ещё когда я работал в «Спартаке», мы здесь проиграли в последнем туре 1:3. В прошлом году «Уфа» тоже выиграла, но уже 2:0.
Так что поставлю на вариант «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». «Уфа» упрётся, качественно сыграет в обороне и постарается на контратаках подловить «Спартак». С «Зенитом» эта тактика сработала. Может всё получиться и здесь», — сказал Титов.
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