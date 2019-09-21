«Байер» – «Унион Берлин»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Байер» – «Унион Берлин» в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: ИТБ1 (70) процентов владения мячом за 1.90.



«После поражения от «Локомотива» «Байер» постарается исправить ситуацию в Бундеслиге, хотя команда с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей играет в Бундеслиге. Матч с «железнодорожниками» показал, что в безумном футболе очень быстро можно попросту устать. Несмотря на владение мячом в 78 процентов, мне кажется, у Леверкузена не было давно такого матча, чтобы они не выиграли при таком владении. Поэтому и в матче с «Унион Берлин» будет достаточно похожая ситуация, тем более «Байер» снова играет дома.



Предлагаю вариант, который удобно брать на каждый матч леверкузенцев. Можно поставить на процент владения мячом, и этот показатель — 70 и более. Вот такая ставка на встречу «Байер» – «Унион Берлин». Ну и что хозяева выиграют, практически не сомневаюсь, но владение мячом 70% и более — это идеальный вариант для домашнего матча «Байера» с одним из середняков или аутсайдеров».



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