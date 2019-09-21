«Ман Сити» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Сити» всухую за 1.85.



«АПЛ балует нас интересными афишами и интригами. В этом туре афиша и интрига сходятся в одном матче – «Манчестер Сити» и «Уотфорда». С одной стороны, записной фаворит играет с худшей пока командой чемпионата, казалось бы, на что тут ставить. Высокий коэффициент на победу «горожан» может только присниться – он колеблется в районе единицы. Коэффициент на победу «Уотфорда» высочайший, но кто на это будет ставить деньги?



Но все равно в линии БК «Фонбет» есть интересные ставки. Одна из них — что забьет только одна команда. Разумеется, речь о «Манчестер Сити». Вторая ставка — что «Уотфорд» не забьет, третья — забьет только «Манчестер Сити». В принципе, здесь три взгляда на одну и ту же историю. Коэффициент около 1,80. Мне кажется, это единственная любопытная тема, за которую надо ухватиться и играть. Можно рискнуть и сыграть на счет, но что там будет – 2:0, 3:0 или 4:0, не угадаешь. «Манчестер Сити» выиграет точно, а «Уотфорд» точно не забьет. Удачи!».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.