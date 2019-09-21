«Бавария» — «Кёльн»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Бавария» — «Кёльн» в 5-м туре Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа “Баварии” + тотал меньше 4,5 голов за 1.87.



«Понятно, “Бавария” — фаворит. Как правило, “Бавария” не отпускает середняков и аутсайдеров так просто. Многие клубы в Германии уезжают из Мюнхена с огромным количеством пропущенных мячей. Но сейчас баварцы вряд ли способны на такое шоу. У “Баварии” была проблема в обороне, но, мне кажется, они уже начинают сыгрываться. Все-таки там было и много травмированных, и много новичков. Зато в отличной форме Левандовски, Мюллер. Есть возможность ротировать состав по сравнению с матчем с “Црвеной Звездой”. Какие-то изменения сделает Нико Ковач, так как в ЛЧ получалось далеко не все.



Но не думаю, что будет вынос тела. “Кельн” — очень злая и работоспособная команда. Очень много бегает, борется. Конечно, на “Альянц Арене” гости сыграют от обороны, рассчитывая на быстрые контратаки. Это стандартная схема, когда аутсайдер отправляется к фавориту. Да и когда принимает дома, в принципе, тоже. Сначала думал поставить на сухую победу “Баварии”, но это рискованно. Все-таки какие-то контратаки у “Кельна” могут получиться. Мне кажется, возможен другой сценарий.



“Бавария” будет владеть мячом, владеть преимуществом, атаковать. Но мы помним, какие проблемы были у дортмундской “Боруссии” с “Кельном”. Здесь тоже могут быть определенные проблемы. Победа “Баварии” очевидна, но разгрома не будет. Предлагаю комбинированную ставку — П1 + тотал меньше 4,5 гола».



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