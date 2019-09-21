«Милан» — «Интер»: прогноз Игоря Кытманова на матч 4-го тура чемпионата Италии

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Интер».



Ставка: «Интер» забьет первым и не проиграет за 1.78.



«Знаменитое миланское дерби. «Интер», конечно, надеется продолжить победную серию со старта чемпионата — три победы подряд. Но не будем забывать и про ничейный результат (1:1) в матче Лиги чемпионов со «Славией», что довольно неожиданно. Для меня, например, стала откровением игра чехов.



Допускаю, что «Славия» удивила и «Интер», и Антонио Конте: команда выглядела очень уверенно. Хотя «Интер» мог вырвать победу на 7-й компенсированной минуте, когда не забил Лукаку, но «нерадзурри» отыгрались довольно поздно. Но отыгрались, и это показывает характер команды Антонио Конте.



«Милан» начал чемпионат не очень уверенно. Неубедительные победы команды Марко Джампаоло. Об этом тренере говорят как о человеке, исповедующем комбинационный атакующий футбол. Но этого в «Милане» пока не видно. Помним поражение на старте сезона в Удине со счетом 0:1, и Кшиштоф Пентек пока играет неровно, видимо, поляк не в форме, и подмоги должной нет ему. Да и первый гол в сезоне он забил лишь с пенальти в победе над «Вероной», над новичком Серии А. При этом «Верона» играла вдесятером.



У «Интера» можно отметить и Ромелу Лукаку, и Лаутаро Мартинеса, и Стефано Сенси, новичка команды, который находится в неплохой форме. «Интер» пока выглядит как команда, готовая бороться за титул. «Милан» же не может выиграть шесть дерби подряд в Серии А, и это тоже стоит отметить. Если не выиграет седьмое кряду, это будет худшим результатом с 1999 года.



Дерби – это не только битва мастерства с обеих сторон и физические затраты, это и психологическое противостояние. Еще один факт: за последние 15 лет в дерби было всего два безголевых результата. Поэтому, думаю, в этом матче голы будут, можно не сомневаться, но на это коэффициент крайне маленький. Взял бы такую ставку: «Интер» забьет первым и не проиграет в матче с самым принципиальным городским соперником».



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