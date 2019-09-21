«Милан» — «Интер»: прогноз Александра Шмурнова на миланское дерби в Серии А

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Интер».



Ставка: «Интер» победит за 2.34.



«“Интер,” в отличие от “Милана”, на мой взгляд, стоит на правильном пути. Хотя “Милан” тоже начал чемпионат очень неплохо, предполагаю, что, встретившись лицом к лицу, миланские команды не сыграют равного матча. “Интер” будет владеть определенным преимуществом, так как Антонио Конте уже успел поставить игру и привить некоторые чёрточки своей стилистики футболистам. Очень нравится, как выглядит Сенси, как реализует себя Лукаку. И вообще, у “Интера” состав более сбалансированный и глубокий, чем у “Милана”.



Но, подчеркиваю, “Милан” начал сезон неплохо. Одерживает победы, и в дерби может сработать характер. Не скажу, что “Интер” — явный фаворит. Хотя, если приглядеться к букмекерской линии, именно такая картинка вырисовывается.



Видение нового тренера, опыт, умение решать задачи должно помочь “Интеру” выиграть дерби. Не выиграв такого дерби, “Интер” притормозит и в турнирной таблице, и во внутреннем ощущении статуса. А решить эту задачу есть чем. Роль Конте должна оказаться решающей не только в этом матче, но и во всём сезоне.



У “Милана” тоже есть плюсы. Еще раз подчеркну, в дерби может сработать характер. Но рискну и вместе с букмекерами поставлю на победу “Интера”. Может быть, этот исход заслуживает и большей котировки. Например, 2,50. Тем не менее предпочитаю сыграть победу “Интера” всяким индивидуальным тоталам, голам отдельных футболистов и так далее».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».