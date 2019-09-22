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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Известный спортивный журналист Артур Петросьян в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на центральный матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Челси», как и любой молодой команде, присуща нестабильность во всех линиях. Забьет ли «Челси»? Думаю, что моменты будут, но у «Ливерпуля» степень концентрации будет гораздо выше, чем в предыдущем матче, с «Наполи». Так что сделать это хозяевам будет непросто. Но если делать ставку, тогда, наверное, предположим, что обе команды забьют. «Ливерпуль» при этом не проиграет», — отметил Петросьян в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт».

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