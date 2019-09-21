«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Спортивный журналист Артур Петросьян в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм».
Ставка: ничья за 3.53.
«Не считаю, что «Лестер» переоценивают. Эта команда еще многих порадует игрой. Но есть проблемы, в том числе слишком молодой средний возраст команды. Нет лидера в центре поля. Ну и традиционная проблема Брендана Роджерса: либо отсутствие плана «Б», либо проблемы с переходом от плана «А» к плану «Б». У «Тоттенхэма» был непростой визит в Пирей, сложная игра, упущенная победа. Это всегда сказывается на следующих матчах, на моральном состоянии. Вижу небольшим фаворитом «Лестер», но самый вероятный исход — ничья».
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