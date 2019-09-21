«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на чемпионат России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.25.



«Обе команды сильно страдают сейчас по качеству игры, им где-то не везёт. Это две равные команды, поэтому кто выиграет, даже не представляю. «Крылья» должны забить, как и всегда, фортуна им благоволит, но «Ахмат» должен выигрывать матч. Им с трудом удается забивать, но в этом матче они должны отличиться.



Возможно, для Рахимова это один из решающих матчей, потому что команда уже 5 матчей без побед. Очень удивляет, что у «Ахмата» хорошие, креативные игроки в атаке, но игра почему-то не получается. Команда много нервничает, отсюда много ошибок.



«Крылья» выглядят увереннее, у них сильны командные действия. И у «Крыльев», на мой взгляд, игра лучше выстроена, чем у «Ахмата». Команды равные, и я не уверен, что кто-то сможет выиграть в данной встрече. Думаю, будет ничья».



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