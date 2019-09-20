«Зенит» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победу «Зенита» с форой (-1,5) мяча за 2.10.
«Зенит», на мой взгляд, провел неплохой матч в Лионе. По себе знаю, что после таких удачных матчей понимаешь многое о своей игре. Есть пища к размышлению. Понимаешь, что конкурентоспособен на уровне Лиги чемпионов. Сейчас «Зенит» должен прибавлять и в чемпионате. Он уже может выигрывать на автомате, потому что есть уверенность. Уровень в Лиге чемпионов гораздо выше. Мы видели это по результатам некоторых наших команд в Лиге Европы.
«Зенит» в тонусе и должен сейчас разбираться. Сегодня, как правило, наши топ-клубы будут играть по два раза в неделю. Они набирают ход. Я всегда осень любил: много матчей, ты практически не тренируешься, только игры, игры. Это хорошо.
Что касается «Рубина», то начала команда за здравие. А сейчас уже «Оренбургу» проигрывает Казань. С каждым туром все слабее и слабее. Задор пропал. А за ним пока ничего не видно. Так что возьму победу «Зенита» с форой (-1,5) мяча».
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