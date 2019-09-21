«Милан» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на миланское дерби в Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Милан» — «Интер».



Ставка: тотал голов в 1-м тайме меньше (1) за 1.83.



«Вот уже 5 матчей кряду «Милан» и «Интер» в первых таймах не забивают друг другу больше одного гола (в трех встречах этой не очень результативной серии голов до перерыва не было вовсе).



Статус дерби вынуждает тренеров использовать осторожную тактику с первых минут, и игра в лучшем случае раскрывается (если раскрывается вообще) во вторые 45 минут. Что-то похожее, думаю, увидим и в субботу.



«Интер» — после Лиги чемпионов, «Милан» — после просмотра Лиги чемпионов по телевизору, а значит, у команды Марко Джампаоло преимущество. Она всю неделю готовилась, но едва ли этот факт делает «россонери» фаворитами встречи.



Нас ждёт упорная игра. Жду, что первый тайм получится сухим. Мой прогноз — «тотал голов в 1-м тайме меньше 1 за 1,83».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.