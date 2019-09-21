Букмекеры обрушили коэффициент на уход Кононова после поражения «Спартака» в Уфе

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее букмекеры предлагали поставить на отставку Кононова в ходе сезона-2019/20 за 1.65 (вероятность 56%), а обратный исход оценивался коэффициентом 2.40 (44%). Сейчас поставить на смену наставника руководством красно-белых до начала матча с ФК «КАМАЗ» (25 сентября) можно за 1.20 (83%), а в случае сохранения Олегом Георгиевичем поста сыграет ставка с коэффициентом 4.20 (17%).



Таким образом, вероятность увольнения Кононова превысила 80% и продолжает расти. СМИ сообщали, что Кононов подавал заявление об отставке после матча с «Уралом», но владелец клуба Леонид Федун заявил, что тренер будет работать как минимум до декабря.

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