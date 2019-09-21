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«Милан» – «Интер»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

«Милан» – «Интер»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку
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Сегодня, 21 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А нас ждет миланское дерби — «Милан» встретится с «Интером». Начало матча запланировано на 21:45 мск.

Озлобленный «Интер» неспроста идёт у букмекеров фаворитом. У «Милана» серьёзные трудности в атаке – в трёх турах забито лишь два мяча. А ведь соперники, мягко говоря, на место в зоне Лиги чемпионов не претендуют – «Удинезе», «Брешия» и «Верона».

Любопытно, что в четырёх из пяти предыдущих встреч в чемпионате Италии счёт открывали футболисты «нерадзурри». Пожалуй, ставка на индивидуальный тотал «Милана» меньше 1 мяча за 1.85 напрашивается. Даже если «Милан» и сможет забить один мяч, будет возврат. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10 000 рублей!

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