ЦСКА — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

В матче 10-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Краснодар». Обе команды провалили матчи в Лиге Европы, получив в свои ворота по 5 мячей. Теперь и те и другие постараются реабилитироваться перед болельщиками. Начало матча — в 19:00 мск.



Обе команды имеют полное право сетовать на огромное количество травм. У Мурада Мусаева в межсезонье практически полностью сменилась полузащита, что неизбежно ведёт к нестабильности. Тяжёлая травма бодро начавшего новичка Реми Кабелла существенно усложнила ситуацию.



Но если у «Краснодара» просто мало возможностей для ротации, кроме нападения, то в ЦСКА банально некому играть: скамейка традиционно скромная, к тому же эпидемия повреждений. Самое обидное, что проблема достигла кошмарных масштабов именно в тот момент, когда команда пришла в себя после неудачного старта.



«Армейцы» добавили, одержали в РПЛ три победы подряд с общим счётом 7:1, но с каждым разом три очка давались всё тяжелее. Постоянно перекраивать состав без серьёзных последствий практически невозможно. В матче с «Тамбовом» (2:0) помогли непонятные действия арбитра и два дивных дальних удара.



А вот в Болгарии не пронесло. 17-летний Карпов очень талантливый, но его выход в центре защиты случился от безысходности. В дебюте подтащил Акинфеев (плюс два попадания в каркас ворот), а в целом оборона смотрелась ужасно. У «Краснодара» же, несмотря на чудовищные ошибки, в Базеле было несколько убойных моментов, и на гол команда определённо наиграла.



Потому индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1 мяча за 1.74 смотрится подарком даже в том случае, если у хозяев вернётся кто-то из травмированных. Статистика за нас: «быки» забивали «армейцам» в шести встречах из семи предыдущих. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10 000 рублей!