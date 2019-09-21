«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Рубин».



Ставка: «Зенит» выиграет всухую за 2.02.



«Рубин» три матча подряд проиграл. Как говорит Роман Шаронов, ничего страшного не произошло, команда принимает эти поражения и движется дальше. А теперь на пути казанцев — Санкт-Петербург.



В прошлом году благодаря дублю Егора Сорокина «Рубин» «Зенит» обыграл. Но это не помешало «Зениту» докатить до чемпионства. Но должок за «Зенитом» имеется.



«Зенит», быть может, не показывает яркого футбола, но результат есть. В двух последних турах «Зенит» побеждал, дома забили тульскому «Арсеналу» три мяча, чего не случалось с петербуржцами в этом сезоне. Но после «Лиона» есть неприятная новость — потеряли Сердара Азмуна. Но есть Ерохин, Дзюба, Дриусси, Шатов, набирающий форму.



«Зенит» покрепче, помощнее. В обороне команда хороша в последнее время. Мне кажется, «Зенит» выиграет и не пропустит от нынешнего «Рубина». Ну и забьет у «Зенита» Артем Дзюба. Без Сердара Азмуна кто еще может забить у «Зенита? Может быть, даже взял бы точный счет — 2:0».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.