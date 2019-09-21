«Гранада» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» в 5-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.86.



«Барселона» пока хороша только дома. В этом туре она отправляется в Андалусию на матч с «Гранадой», которая в прошлом туре обыграла «Сельту» (2:0), имея преимущество в 2 игрока.



Должна же «Барселона» когда-то удачно сыграть на выезде. В Памплоне выиграть не удалось. Бильбао вообще ничего не забили и ничего не создали. В Дортмунде откровенно отскочили каталонцы. Вальверде должен какие-то шаги предпринимать, чтобы «Барселона» выглядела на выезде увереннее. Сейчас вернулся в строй Лионель Месси.



Давно команды не играли в Примере. Отталкиваться тут особенно не от чего. «Гранада» очень неплохо играет на выезде — обыграли крупно «Эспаньол», победили «Сельту». Очков у «Гранады» достаточно, особенно для возвращенца в Примеру. 7 очков у команды. У «Барселоны» — столько же.



Когда-то «Барселона» сыграет хорошо на выезде, почему бы не сейчас? Не только же забивать 10 мячей дома бедным «Бетису» и «Валенсии». Надо забивать и на выезде. Ставлю на победу «Барселоны» с форой -1,5 за 1,86. Верю в Суареса, Месси и Гризманна».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.