Брэндон Морено — Аскар Аскаров: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC. Fight Night 159 Брэндон Морено (Мексика) – Аскар Аскаров (Россия), который состоится 22 сентября.



Ставка: Аскаров победит болевым/удушающим/сдачей за 3.30.



«Будет вторая попытка Морено попытать счастья в UFC. Первая получилась не очень – он провел три боя, и два из них проиграл: Серхио Петтису (пятый номер официального рейтинга претендентов UFC) единогласным решением и Александру Пантойа (четвертый номер официального рейтинга претендентов UFC), также единогласным решением. Затем на один бой сходил в LFA (в июне этого года) нокаутировал там Майкла Переза и, надо полагать, вернул себе уверенность.



Брэндону Морено сейчас 25 лет, в его рекорде ММА – двадцать боев. Он выиграл пятнадцать из них, причем десять приемами. Неплохой борец, ни разу еще не проиграл досрочно. Пять поражений, и все судейскими решениями. Можно отметить и его, так сказать, серийность… В начале профессиональной карьеры в ММА он четко чередовал победы и поражения, затем одиннадцать раз подряд выиграл и перешел в UFC. Дальше вы знаете.



Аскар Аскаров – человек удивительной судьбы и удивительного таланта. Глухой от рождения, но это не мешает ему добиваться успехов в спорте. Он родился в глухом дагестанском селе, там же увлекся борьбой, и это тоже не помешало ему дойти уже до UFC. А еще он сурдлимпийский чемпион (среди слабослышащих) по вольной борьбе, чемпион России и чемпион мира по этому же виду спорта. Среди базовых видов указывает помимо вольной борьбы также грэпплинг и боевое самбо.



Ему 26 лет, в ММА провел уже десять поединков. Все десять выиграл, и все десять — досрочно. Угадаете, каким способом он чаще всего выигрывал? Ну конечно, семь побед — приемами, три — нокаутом. В предыдущий раз выходил в октагон в мае 2018 года и во втором раунде задушил Расула Албасханова.



Чемпион мира по вольной борьбе.Титул звучит как приговор практически для любого бойца ММА, даже из топ-15. Брэндон Морено – тоже базовый борец, но это его положение только усугубляет. В партере он все равно слабее, а навыки боя в стойке у него не такие уж и крутые, чтобы навязать там бой и спастись от тейкдаунов Аскарова.



Скептики тут что-то говорят про акклиматизацию, что Морено будет драться на Родине, и это ему поможет. Как бы не так! По поводу поддержки земляков еще бабка надвое сказала, кому труднее и кто больше волнуется из-за большей ответственности. И на вопросы об акклиматизации у Аскара тоже есть ответы. Он уже давно в Мексике и готовится именно там. Боец опытный. Чемпион. И по сути, и по духу».