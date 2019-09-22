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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на центральный матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе команды забьют за 3.30.

«Главный матч тура и, возможно, первое серьезное испытание в этом сезоне АПЛ для «Ливерпуля». В прошлом месяце в матче за Суперкубок Европы в Стамбуле игра получилась крайне близкой. И сейчас не ожидаю, что на «Стэмфорд Бридж» гостям будет легко, но всё же, думаю, красные добьются победы.

Захватывающие молодые английские игроки «Челси» продолжают прогрессировать. С нетерпением жду, как Тэмми Абрахам сыграет против Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа. Думаю, синие сумеют отличиться».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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