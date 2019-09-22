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«Оренбург» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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11:30 Мск
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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на матч 10-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на матч 10-го тура РПЛ
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Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.25.

«Команде Юрия Семина теперь будет сложнее — играть придётся на два фронта. Москвичи выложились в Леверкузене, поэтому вероятность потерять очки в Оренбурге увеличивается, тем более что травмированы Миранчуки. При этом «Локомотив» не выигрывал в Оренбурге ни в прошлом сезоне, ни в позапрошлом. А оренбургская команда прибавила и выиграла два последних матча.

Можно поставить на то, что «Оренбург» не проиграет, но коэффициент не сильно впечатляет — 1,7. В такой ситуации можно рискнуть и за существенно больший коэффициент поставить сразу на ничью. Делёж очков выглядит допустимым результатом для обеих команд».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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