«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на матч 10-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.25.
«Команде Юрия Семина теперь будет сложнее — играть придётся на два фронта. Москвичи выложились в Леверкузене, поэтому вероятность потерять очки в Оренбурге увеличивается, тем более что травмированы Миранчуки. При этом «Локомотив» не выигрывал в Оренбурге ни в прошлом сезоне, ни в позапрошлом. А оренбургская команда прибавила и выиграла два последних матча.
Можно поставить на то, что «Оренбург» не проиграет, но коэффициент не сильно впечатляет — 1,7. В такой ситуации можно рискнуть и за существенно больший коэффициент поставить сразу на ничью. Делёж очков выглядит допустимым результатом для обеих команд».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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