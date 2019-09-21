Ковалёв — Альварес: на кого ставить и какой прогноз на бой 2 ноября

В Лас-Вегасе 2 ноября состоится бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO российским боксёром Сергеем Ковалёвым и чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Канело Альваресем.
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка считается Альварес. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу мексиканца за 1.26, что соответствует вероятности 74,8%. Победа Ковалёва идёт за 4.32 (21,8%). Аналитики не исключают также ничью по итогам боя. Этот вариант доступен в конторах за коэффициент 28.0 (3,4%).
На данный момент букмекеры прогнозируют победу Альвареса. Тем не менее игроки из РФ чаще ставят на Ковалёва.
Напомним, на кону будет стоять чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе, принадлежащий Ковалёву. В активе 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутов), две ничьи и одно поражение. У Сергея 34 победы (29 нокаутов), одна ничья и три поражения.
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