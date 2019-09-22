«Вест Хэм» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«Английская Премьер-лига возвращается после еврокубковых матчей. «Манчестер Юнайтед» едет в гости к «Вест Хэму». Соперник колючий, неудобный, но для «Манчестер Юнайтед» сейчас любой соперник неудобный. Даже «Астана», посмотрите, как «МЮ» мучился с казахстанским чемпионом. Да, можно говорить, что там был даже не второй, а третий осстав, но Рэшфорд всё же присутствовал, играл Матич, да и в целом футболисты из основы были вокруг да около той игры.
Не думаю, что это накладывает отпечаток на готовность «МЮ» и Сульшера к матчу с «Вест Хэмом». В каждой игре «Манчестер Юнайтед» забивает и почти в каждой пропускает, на это тоже обратил внимание. Команда мучается. На ноль удалось сыграть с «Лестером», но в том матче у «лисов» было достаточно шансов забить.
«Вест Хэм» в этом плане аномально выглядел с «Астон Виллой». Там ничего не залетело, ничего не пропустили, но до этого была хорошая серия из трех побед, включая кубковую. Причем игра была результативная. С учетом проблем «Юнайтед» в обороне, которые совершенно не решены, а сейчас четверку защитников «МЮ» предсказать очень сложно, с учетом гостевой игры и трудностей «Манчестера» при том, что «Юнайтед» забивает, рисуется ставка обе забьют».
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