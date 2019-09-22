ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.35.



«Обе команды получили по «пятёрке» в Лиге Европы. Это, конечно, позор. И особенно удивил «Краснодар». Травмы у него тоже есть, но надо отметить, что в последнее время он не терял игроков. Вышли те же игроки, что и в чемпионате с «Крыльями Советов». И так вот они сыграли. Свои моменты не забили. А в обороне просто хаос. Грубейшие ошибки — одна за другой. Бардак какой-то.



От ЦСКА тоже не ждал, но у него травмированных семь человек. И люди выбывают каждую игру. Пришлось в защиту ставить мальчишку Карпова. Он 2002 года рождения. У меня ребёнок старше. Понимаю его состояние. И играть ему и в чемпионате предстоит, думаю. Ну и в целом состав был далёким от оптимального. Вряд ли что-то изменится к выходным.



Здесь, конечно, многое зависит от того, сколько сил у кого осталось и у кого ресурсов состава больше. По силам сложно что-то предположить. А вот ресурсов состава больше у краснодарцев. Но ЦСКА играет дома, и мотивация после такого провала будет зашкаливать. Всё из себя выжмут «армейцы», в этом не сомневаюсь. Но класса не хватит, чтобы обыграть «Краснодар». Поставлю на лобовую ничью».



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