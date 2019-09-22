ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура РПЛ в Москве

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» в 10-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.50.



«Это матч, в котором могут быть самые невероятные исходы вплоть до того, что вообще не будет забито мячей, потому что «Краснодар» давно не играл вничью со счётом 0:0, и кто знает, может, против рационального ЦСКА так и случится. Но вряд ли это как раз тот случай, потому что и «Краснодар», и ЦСКА играли среди недели в еврокубках, а это сказывается на физическом состоянии. И учитывая, сколько потерь и у одной и у другой команды, рассчитывать на безголевой матч я бы не стал.



Просто ставить на чью-то победу неинтересно, хотя напрашивается, как мне кажется, победа «Краснодара». Поэтому могу предположить, что «быки» не проиграют и обе команды забьют.