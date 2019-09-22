«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура АПЛ в Лондоне

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: ИТБ1 «1,5 гола» за 2.40.



«Две команды, которые неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Причины на то разные. У меня вообще ощущение, что «Ливерпуль» готовился к «Челси», как это ни странно, а к противостоянию с «Наполи» подошёл не в полной боевой готовности. Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти прекрасно выстроил игру своей команды против красных.



«Ливерпуль» же, похоже, планирует сыграть, как в прошлой Лиге чемпионов, когда он не особо утруждался на групповом этапе, когда проиграл во всех выездных матчах, но забрав все домашние. А потом мы все видели, что случилось в Мадриде. Поэтому «Ливерпулю», должно быть, сейчас важнее сохранить отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионате и выступить на максимальных оборотах против «Челси».



«Челси» сейчас тоже разный. Великолепная игра с «Вулверхэмптоном» сменилась провалом в матче с «Валенсией». У «Ливерпуля» же, стоит отметить, довольно хрупкая оборона, и это действительно проблема. У мерсисайдцев лишь один сухой матч в этом сезоне.



Я думаю, что «Челси» подготовится так же хорошо, как и к матчу в Стамбуле. Одного мяча, чтобы выиграть у такого «Ливерпуля», точно недостаточно. Даже сыграть вничью, мне кажется, с одним мячом будет невозможно. Атака у «аристократов» весёлая, куражная, и мне кажется, что она подойдёт к этой встрече в хорошем настрое. Этот матч очень важен для молодой команды Лэмпарда, тем более пройдёт он на родном стадионе.



Поэтому я бы сыграл индивидуальный тотал «Челси» больше «1,5» гола. Оборона «Ливерпуля» сейчас вообще не впечатляет: привоз за привозом в каждой игре. И это точно не стечение обстоятельств. Мы видим, какие проблемы испытывает «Ливерпуль» без своего основного голкипера с не набравшим пока форму Ван Дейком. Моя ставка: «ИТБ1 «1,5».



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