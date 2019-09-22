ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Так уж получилось, что после провальных матчей в Лиге Европы — крупные поражения от болгарского «Лудогорца» и швейцарского «Базеля» соответственно — ЦСКА и «Краснодар» сразятся в чемпионате России. Достаточно непросто оценить состояние обеих команд после столь оглушительных осечек, но об одном можно говорить абсолютно точно: и те и другие постараются максимально быстро реабилитироваться, а матч с конкурентом — отличная для этого возможность. Да и турнирное положение обязывает: краснодарцы лидируют, а армейцы находятся всего в одном очке от первой строчки. Кроме того, и тем и другим очень важно не выпасть из лидирующей группы.



Игра, как мне кажется, должна получиться довольно результативной. Южане вообще в нашем первенстве забивают достаточно много, при это пропуская практически в каждом матче, да и не по одному голу. Что касается ЦСКА, то не забудем о громадном количестве травмированных именно в оборонительной линии: Виктор Васин, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия. Пожалуй, так много было пропущено в Болгарии во многом из-за этого. Получается, что это будет встреча команды, которая вообще не умеет играть на ноль — в чемпионате России «Краснодар» не пропустил только в трёх матчах — с коллективом, который сейчас просто не способен гарантировать крепость защиты (повторюсь, кадровый вопрос здесь — первоочередной). Скажется и невероятное желание с обеих сторон побыстрее забыть о разгроме в Европе.



Таким образом, мой прогноз на матч ЦСКА — Краснодар: обе забьют».