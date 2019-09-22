«Севилья» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид» в 5-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: ТБ «10,5» углового за 1.98.



«Топовая вывеска чемпионата Испании. И те и другие играли в еврокубках на выезде, но с зеркальным результатом. «Реал» проиграл в гостях «ПСЖ», а «Севилья» обыграла всего лишь «Карабах», но и там и там счет 3:0. Зинедин Зидан отметил, что команде не хватало интенсивности, жажды борьбы. Это было видно. «ПСЖ» переиграл «Реал» на каждом участке поля. Еще хорошо, что «Реал» отскочил и пропустил всего три мяча, а мог пропустить и больше.



«Севилья» — наоборот. Несмотря на то что практически полностью поменяла свой состав, процентов на 70-75, очень бодро и лихо начала сезон. Но у «Севильи» ещё не было статусного соперника. Обыгрывать «Карабах» и «Алавес» — это одна история, а другая история — это играть против «Реала» дома. Лопетеги против команды, где ему не дали поработать. Болельщики призывали дать ему поработать в «Реале», но его отправили в отставку, и теперь он главный тренер «Севильи», которая пока пропустила всего один мяч от «Сельты». За четыре матча чемпионата Испании «Севилья» дала возможность пробить по своим воротам всего три раза. Представляете, команда серьёзно обновилась, а вот так вот выглядит. Но матч с «Реалом» будет настоящим тестом.



У «Реала» за плохой игрой должна идти хорошая, а у «Севильи» за хорошей игрой всё должно продолжиться в том же духе. В прошлом году на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» выиграла крупно, со счетом 3:0. Сейчас, я думаю, такого не будет, хотя я не исключаю возможность победы «Севильи». Но на исходы и тоталы предлагаю вам самим рассмотреть варианты, хотя тотал больше 3 я бы сыграл. Вариант неплохой. Либо тотал больше 2,5 мяча и обе забьют. Здесь коэффициент поменьше, но букмекеры прекрасно понимают, что здесь голы должны быть.



Я вам предлагаю сыграть угловые. Я редко когда даю прогнозы на такие события, но почему бы сейчас не попробовать. И «Севилья», и «Реал» очень хорошо атакуют флангами, поэтому стоит ждать много угловых. Я посмотрел последние четыре или пять матчей между этими командами. Пусть там и были другие составы, но в четырёх случаях из пяти доезжала ставка ТБ «10,5» углового.



Поэтому в моём прогнозе на матч «Севилья» — «Реал» я не буду останавливаться на фаворите или кто больше забьёт. Я поставлю на угловые».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.