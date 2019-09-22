«Лион» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч 6-го тура чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Лион» — «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал голов меньше 4.5 за 1.74.
««ПСЖ» два года подряд уступал «Лиону» на его поле. Но то был «Лион» Бруно Женезьо. А с этого сезона команду тренирует Сильвиньо, и у него это первая самостоятельная работа на таком серьезном уровне. И получается пока не очень. «Олимпик» стартовал с двух побед с разгромным счётом, а потом начались проблемы, и вот уже 4 официальных матча подряд «Лион» не может выиграть.
А у «ПСЖ», наоборот, после проигрыша в матче с «Ренном» во 2-м туре всё складывается хорошо. Команда одержала 4 сухие победы подряд: 3 — в чемпионате, одну — в ЛЧ в матче с «Реалом».
Вернулся в состав Парижа Неймар, в прекрасной форме находится Ди Мария, две встречи на ноль отыграл Кейлор Навас. Парижане — явные фавориты матча на стадионе «Гроупама». Думаю, гости не проиграют, а что касается результативности команд, то громадного количества голов ждать не стоит. Может сказаться усталость после Лиги чемпионов, «Лион» ведь тоже проводил тяжёлый матч на неделе — с «Зенитом». Мой прогноз — Х2 и тотал голов меньше 4.5 за 1.74».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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