«Лацио» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура чемпионата Италии
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Парма».
Ставка: ничья за 5.65.
«В этом матче вижу фаворитом «Лацио», хотя у команды будет матч Лиги Европы, и это, конечно, сказывается. «Парма», конечно, прогрессирует по составу: если в прошлом году она была командой без денег и возможностей, то сейчас команда уже и игроков может покупать, и даже может рассчитывать на более-менее стабильные результаты.
В общем, в этом матче нет однозначного фаворита. Учитывая усталость «Лацио» после Лиги Европы, а также что «Парма» играет на выезде, вообще поставил бы на ничью в их встрече».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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