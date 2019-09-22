«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.11.



«Локомотив» сыграет ранний утренний матч в воскресенье против команды Владимира Федотова. Юрий Павлович Сёмин после победы в Леверкузене праздновать не стал, а сразу заговорил про издержки календаря. Как же так, играть в 11:30 в Оренбурге, почему об этом никто не говорит. В это время люди завтракают, а не играют в футбол. Он даже не учитывает разницу во времени. Но играть придётся.



«Локомотив» даже без братьев Миранчуков набрал хороший ход. Мы видели очень достойную игру против леверкузенского «Байера» на выезде. Может быть, «Байер» чуть-чуть разочаровал, может быть, «Локомотив» правильно построил игру. И то, и другое — правда.



«Оренбург» наверняка будет учитывать тяжёлый график «Локомотива» и постарается сразу подавить соперника. Но «Локомотив» — команда солидная, уверенная, структурная. Может быть, Сёмин опять постарается сыграть с Мурило в опорной зоне, а при необходимости он будет опускаться ниже — третьим центральным защитником.



Учитывая график «Локо» и раннее начало матча, думаю, для москвичей будет неплохо не проиграть. В прошлом сезоне в Оренбурге они уступили, пропустив в концовке. Голов много не будет. Основная ставка — «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,62. И также взял бы «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 2,11».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.