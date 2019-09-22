ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 ЦСКА — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 2.15.



«После «чёрного четверга» ЦСКА и «Краснодар» сыграют в главной игре тура. По «пятёрке» получили и те и другие в Лиге Европы. Абсолютно необъяснимый провал «Краснодара». Где-то объяснимый, но тяжело принимаемый провал ЦСКА в Болгарии. Надо страницу переворачивать. Шапи сказал банально, но правильно: «Лучше проиграть один раз — 0:5, чем 5 раз по 0:1».



В каком состоянии будут команды, как они отреагируют на поражения, какие изменения будут в составах, не очень понятно. У ЦСКА кадровый дефицит, кроме того, из-за дисквалификации не сыграют Магнуссон и Обляков. Кого ставить Гончаренко, кто будет играть — большой вопрос. Ахметов и Чалов не играли в основе в Болгарии, только на замену вышли, чуть передохнули. Они точно появятся в старте. У «Краснодара» одна команда, когда играет Ари, и другая — когда его нет. Хотя «Краснодар» имел достаточно моментов, чтобы хотя бы один мяч в Базеле забить. Но сделать это не удалось, проиграли — 0:5. Посмотрим на реакцию. Хорошо и для тех, и для других, что не надо долго сидеть и посыпать голову пеплом целую неделю, читать прессу. Можно сразу выйти и перевернуть ситуацию.



«Краснодар» выглядит чуть крепче, хоть и играет на выезде. Поглубже у него состав. Думаю, он может этим воспользоваться. Я бы сыграл «Краснодар» с форой «0» за 2,15. В случае ничейного результата — расход».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.