Аналитики назвали шансы «Спартака» выиграть чемпионат РПЛ после проигрыша «Уфе»

В матче 10-го тура РПЛ московский «Спартак» вновь проиграл. На этот раз команда Олега Кононова уступила «Уфе» со счётом 0:1. После этого матча букмекеры в очередной раз повысили коэффициент на триумф спартаковцев в первенстве РПЛ.



Поставить на то, что команда Олега Кононова станет чемпионом, можно с коэффициентом 100.0, что соответствует вероятности 1%. Перед матчем с «Уфой» шансы спартаковцев оценивались коэффициентом 50.0.



По оценке аналитиков, фаворитом остаётся «Зенит». Шансы подопечных Сергея Семака эксперты оценили коэффициентом 1.65 (вероятность 55%). Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 5.5 (шансы — 17%).



Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Краснодар» или «Локомотив», можно за 7.0 (13%). Наконец, шансы «Ростова» букмекеры оценили коэффициентом 25.0 (4%).



После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набравший 23 очка. У ЦСКА на одно очко меньше. «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар» отстают от лидера на 3 очка. «Спартак» занимает 9-е место, команда Олега Кононова набрала 14 очков.



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