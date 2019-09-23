СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Дехтярёва на игру КХЛ

Спортивный журналист Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч СКА — ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ.



Ставка: минимум 4 шайбы в матче за 1.52.



«Эти команды уже встречались друг с другом. Это было 10 дней назад. Тогда ЦСКА выиграл всухую, со счётом 3:0. Думаю, что в этом матче мы увидим заброшенные шайбы и от одной, и от другой команды.



Нападение ЦСКА сейчас неплохо смотрится, но и в обороне «армейцы» играют уверенно. ЦСКА постепенно набирает обороты. Помните старт сезона, тогда команда как-то не так играла, не очень ровно. Было несколько неудачных матчей, и казалось, что команда не вышла на свой прежний уровень.



Понятно, что сейчас ЦСКА выходит на свой прежний уровень и постепенно прибавляет, что мы и видели в прошлых матчах. Что касается СКА, то здесь есть проблемы в линии атаки. Помним, что в матче с ЦСКА не было заброшено ни одной шайбы. Да, моменты были, но реализовать их не удалось. Вот сейчас, я думаю, как раз тот момент, когда обе команды забросят шайбы.



Здесь можно смело брать тотал больше 3,5 шайбы. «Фонбет» предлагает ставку на это событие. Есть ещё один интересный вариант — СКА забросит больше 1,5 шайбы, но я бы советовал всё же остановиться на первом варианте. СКА попытается доказать, что то поражение, которое было дома, может быть, и было случайностью, поэтому при своих болельщиках захочет победить. С другой стороны, обыграть ЦСКА будет очень сложно.



Как мне кажется, атака СКА должна прибавлять, и мы можем увидеть то нападение, которое видит Алексей Кудашев. Оно более мобильное, плюс реализация большинства. Как раз эта реализация в прошлом матче и не сработала у СКА, а вот в этом матче, может быть, СКА удастся реализовать этот шанс, а он должен быть. Поэтому я предлагаю взять тотал больше 3,5 шайбы», — сказал Дехтярёв.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.