Словения — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч Евро-2019 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/4 финала мужского чемпионата Европы по волейболу Словения — Россия.



Ставка: минимум 144 очка в матче за 1.90.



«Для сборной России на чемпионате Европы наступает самая важная пора — начиная с четвертьфинала только серьёзные оппоненты, которые вполне могут претендовать на победу в матчах с подопечными Туомаса Саммельвуо. Такой вывод, говоря о Словении, можно сделать по нескольким причинам. Во-первых, словенцы ещё недавно были в финале континентального первенства — случилось это в 2015 году. Во-вторых, одна четвёртая пройдёт в Любляне, где за своих болеет по 12 тысяч в каждом матче. А в-третьих, на групповой стадии россияне разгромили хозяев Евро со счётом 3:0, а в повторных встречах не всегда можно пойти по проторенной дорожке — подобное часто случается, и не только в волейболе.



Конечно, отталкиваться надо от сборной России — если покажем всё лучшее, то у Словении вообще не будет никаких шансов. Вопрос лишь в том, когда мы увидим всё лучшее — до этого Мусэрский и компания провели на чемпионате Европы шесть матчей, в каждом была уверенная победа, но уровень конкуренции был минимальным, а потому и об игровом пике говорить не было смысла. С другой стороны, пока работа тренерского штаба, полноценная ротация и только положительные результаты говорят о правильно выбранном направлении, а значит, следующий шаг вперёд должен быть сделан.



Уверен, что россияне переиграют Словению, причём сделают это достаточно уверенно, но не думаю, что в трёх сетах — словенцы опасны на подаче и в защите, да и зал будет гнать вперёд.



А потому мой прогноз на матч Россия — Словения — победа российских волейболистов и тотал больше 143,5 по набранным очкам», — сказал Аксёнов.

Словения – Россия, Польша – Германия. Прогнозы на Евро-2019 по волейболу Второй раз обыграть хозяев турнира команде Саммельвуо будет сложнее.