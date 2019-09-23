СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на дерби КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч СКА — ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 5 шайб в матче за 2.45.



«Что нужно сказать по СКА? В клубе есть хорошие молодые вратари. Жёг Кочетков, потом Мельничук сделал два «сухаря» подряд. Победил «Йокерит», сыграл на ноль с «Динамо» Москва, с «Сочи». Матч с «Витязем» я специально брать не буду, потому что матч не показательный, нетипичный. «Витязь» — команда-сенсация, выстрелила в Западной конференции. Как бы с ней ни сыграл СКА, это не будет показателем того, как проведёт встречу с ЦСКА. А со ЦСКА будет то, что сказал Василий Подколзин, молодой парень из СКА, когда я у него спросил в микст-зоне о том, чего ждать от матча с «армейцами».



— Впереди матч с ЦСКА. Когда играете с ЦСКА, почему матч становится крутым? Скорости выше? Сказывается опыт соперника?



— Смотришь иной раз, как играет ЦСКА, и кажется, что роботы там бегают. Хороший и быстрый хоккей, к которому надо адаптироваться, то есть где-то сыграть проще. Ничего особенного в матче нет, рядовой. Понятно, что по атмосфере всё очень круто, а по игре всё то же самое.



По поводу ЦСКА. ЦСКА отдыхал три дня, вместо одного, как СКА. ЦСКА в полном порядке. В последней игре победил «Адмирал» (4:0). В воротах был Илья Сорокин. Ничего не мешает поставить Сорокина и в Санкт-Петербурге. У ЦСКА нет слабых мест, обладатель Кубка Гагарина. Кирилл Капризов набирает очки в каждом матче. Первое звено звенит.



Мне нравится кэф, который дает «Фонбет» на то, что ЦСКА не проиграет и тотал будет меньше 4,5 шайбы. Не думаю, что будет много голов в этом матче. Для СКА дома играть в открытый хоккей против ЦСКА — это самоубийство. СКА тренирует хорошую игру в обороне. Алексей Кудашов — истинный динамовец. Он знает, как играть в этой обороне.



ЦСКА умеет мало пропускать. Кстати, Илья Сорокин сделал уже 54 «сухаря» в КХЛ, хотя ему всего 24 года. Думаю, что он постарается сыграть на «сухарь» и в этом матче», — сказа Лысенков.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.