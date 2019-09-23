«Локомотив» – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит».



Ставка: ничья в основное время за 3.90.



«Обе команды начали чемпионат не лучшим образом. От них ждали результатов поинтереснее, а сейчас по игре, мне кажется, это очень равные команды. Конечно, я хочу, чтобы «Локомотив» одержал победу, но сейчас обе команды по-прежнему не в лучшей форме и играют не на максимуме своих возможностей.



Например, «Локомотив» обыграл рижское «Динамо», но это закономерная победа, так как уровень ярославской команды выше. «Локомотив» не очень удачно стартовал, но он будет постепенно улучшать положение в таблице. «Йокериту» также нужны очки из-за неудачного старта, поэтому будет упорная борьба. И, вполне возможно, будет зафиксирована ничья по итогам основного времени матча.



«Йокерит» в этом сезоне часто играет результативные матчи, но так как старт сезона выдался не слишком удачным, то они начнут играть более дисциплинированно в обороне. В этой игре не будет много заброшенных шайб, потому что обе команды постараются пропустить как можно меньше и много внимания уделят защите своих ворот», — сказал Вуйтек.



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