«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 3.80.



«Начнем с ярославцев. Худо-бедно, с грехом пополам, но «Локомотив» все-таки выбрался на привычный режим, когда он выигрывает у тех, у кого должен выигрывать, и проигрывает тем, у кого, в соответствии со своим статусом, выигрывать не должен. Надо сказать, что выкарабкались ярославцы достаточно быстро и не слишком много потеряв. Потому что после двух домашних поражений на старте сезона с командами подчас творится такая чертовщина, которую ничем объяснить нельзя. Возьмем для примера хотя бы «Сибирь» годичной давности.



В принципе, для такого «Локомотитива» финские джокеры не должны является камнем преткновения. Тем более, что «Йокерит» сейчас сам перебивается с хлеба на воду. Он тоже начала нынешний чемпионат с двух домашних поражений, и сейчас этих поражений у него в два раза больше, чем побед.



Казалось бы, даже такой «Локомотив» должен без особого труда разбираться с таким «Йокеритом». Но тут есть один нюанс. Дело в том, что с самого момента появления финнов в Континентальной лиге, у ярославцев дело с ними не заладилось. И на данный момент статистика личных встреч такова: на одну победу «Локомотива» приходится две с хвостиком победы «Йокерита». И этот баланс, этот тренд в последние сезоны только крепнет, причем совершенно не зависит от места проведения матча.



Можно без особого труда предположить, что победитель забьет более трех шайб, потому что раньше победитель «междусобойчиков» забрасывал либо три, либо четыре, пропуская, как правило, одну. От этой печки и спляшем, предсказав гостевую победу «Йокерита» с разницей минимум в две шайбы. Тем более, у Фонбета есть на этот счет неплохое предложение», — сказал Лебедев.



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